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01.06.2020 - 14:41 | | DHA

Son dakika... Kocaeli’nde otomobil bariyerlere çarptı! 3 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika... Kocaeli’nde otomobil bariyerlere çarptı! 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Körfez ilçesi Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 59 AK 657 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yağmur kanalına girdi.

Kazada, henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

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