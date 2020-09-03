Son dakika... Kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü! Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokakta meydana geldi. Evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada iddiaya göre darbedilen Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı av tüfeği ile Hakan Özbeke ateş açtı. Hakan Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı.

'BEN VURMASAYDIM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbekin öldüğü belirlendi. Polise teslim olan Fikriye Özbekin yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbekin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



