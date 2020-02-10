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10.02.2020 - 09:10 | | AA

Son dakika... Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli!

Konya'nın Ereğli, Halkapınar, Seydişehir, Akşehir, Hüyük,  Derebucak, Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan eğitime bir  gün ara verildi. Öte yanda nŞırnak’ın Silopi ve İdil ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Son dakika... Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli!

Edinilen bilgiye göre, kentin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışının  devam etmesi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ereğli, Halkapınar, Yunak ve Seydişehir'deki tüm okullar ile  Akşehir'deki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün süreyle ara  verildi.

Derebucak, Hüyük ve Hadim ilçelerinde de taşımalı sistemle öğrenci  taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca Ereğli'de olumsuz hava koşulları dolayısıyla engelli ve hamile  çalışanlara bugün için tatil verildi.

Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına, soğuk ve  buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.

ŞIRNAK 

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara neden oldu. Silopi ve İdil ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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