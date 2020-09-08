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08.09.2020 - 10:35 | | İHA

Son dakika... Konya'da FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3'ü muvazzaf asker 7'si askeri öğrencilikten ayrılmak üzere 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... Konya'da FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 3’ü muvazzaf asker, 7’si askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 08/09/2020 tarihinde Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

Şehir zorbasından polis memuruna akılalmaz sözlerGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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