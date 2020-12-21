Son dakika haberleri: Konya'da sabah saatlerinde erkek vahşeti! Önce eşini öldürdü sonra...

Konya'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammet Karadayı, boşanma aşamasında olduğu eşi Esmanur Karadayı'yı sokak üzerinde tabanca ile vurarak öldürürken, aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi.

Muhammet Karadayı boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur Karadayı ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Karadayı, tartışma sırasında bir süre eşini tokatladı.

AYNI SİLAHLA KAFASINA SIKTI

Genç kadının olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışmasına sinirlenen Muhammet Karadayı, yanında getirdiği tabanca ile genç kadına iki el ateş etti. Daha sonra da ayrı tabanca ile bir elde başına ateş etti.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Karadayı çifti kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Esmanur Karadayı'nın öldüğünü tespit etti.

KOCANIN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Muhammet Karadayı ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Karadayı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 KEZ BOŞANMIŞLAR

Konya'da Muhammet K.'nin (26) sokak ortasında Esma Nur K.'yi (22) öldürüp, intihara kalkışması olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Camcılık yapan Muhammet K.'nin ev kadını Esma Nur K. ile 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı. Çiftin en son 20 Kasım günü anlaşmalı boşandıkları ve mahkeme kararı tebliğ edilmediği için de Esma Nur K.'nin henüz soyadını değiştirmediği belirtildi. Ayrı yaşayan çiftin aynı mahallede oturdukları belirlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüyen Muhammet K. ve Esma Nur K., ara sokağa giriyor. Ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelip konuşmaya devam ediyor. Bu sırada Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor. Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor.