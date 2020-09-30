Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.