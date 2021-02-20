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20.02.2021 - 08:06 |

Son dakika... Konya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.52 sıralarında merkez üssü Konya Tuzlukçu olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Konya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.

Son dakika... Konyada korkutan deprem Büyüklüğü...

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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