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29.07.2020 - 15:01 | | DHA

Son dakika... Konya'da kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Konya’nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyon şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi ağır yaralanırken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Son dakika... Konya'da kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi!

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütözü Mahallesi Dırağan mevkiinde meydana geldi. Tepekent Mahallesi'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P 1878 plakalı küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte yanındaki Şevket Aksoy ve Habip Eyitürk, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları kamyon içerisinde kurtarılarak ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

 

Çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef olurken, bazı yaralı hayvanlar olay yerinde vatandaşlar tarafından kesildi.

 

 

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