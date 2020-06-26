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26.06.2020 - 15:27 | | DHA-İHA

Son dakika... Konya'da peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...

Gelen son dakika haberine göre, Konya'da bugün meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Konya'da peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...
Son dakika... Peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var
Son dakika... Peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var
Son dakika... Peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberine göre, Konya’nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs hurdaya dönerken, TIR devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Öte yandan Konya'nın Akşehir ilçesinde öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.

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