MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Koronadan ölen adama fıkra gibi veda! 'Hepsi virüse yakalandı'
ABONE OL
22.12.2020 - 09:49 | | DHA

Son dakika... Koronadan ölen adama fıkra gibi veda! 'Hepsi virüse yakalandı'

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs vaka sayılarının kısa süre önce büyük artış gösterdiği Adana’da, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Öte yandan bir vatandaş ise arkadaşının yaşadığı olayı bu sözlerle anlattı: 'Adam gömülmeden önce öperek vedalaşmışlar. Sonra hepsi koronavirüse yakalandı. Yani gerçekten fıkra gibi'

Risk haritası kırmızı olan Adana'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı
Risk haritası kırmızı olan Adana'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı
Risk haritası kırmızı olan Adana'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Yaklaşık iki hafta önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının hızla arttığı kentlerden biri olarak açıkladığı Adana’da, özellikle hastanelerde yoğunluklar yaşanırken, valilik de tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen ‘yüksek riski’ simgeleyen kırmızı rengine bürünürken kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı. Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların ardından ise kentteki risksiz bölgelerde artışlar oldu. HES mobil uygulamasındaki koronavirüs risk haritasında kırmızı rengin yoğun olduğu bölgelerde kısmen de olsa yeşil rengin arttığı görüldü.

"FIKRA GİBİ"

İnsanların vaka sayılarının artmasının ardından bir süre korktuklarını ama son günlerde yeniden rehavete kapıldıklarını söyleyen Aysel İdiş, kentte genel anlamda kurallara uyulmadığını, maske takan birçok kişinin burunlarının altına takarak gezdiğini söyledi. Cenaze, düğün gibi kalabalık ortamların hala sıkça yaşandığını belirten İdiş, "Arkadaşımın ailesinden biri koronavirüsten öldü. Adam gömülmeden önce öperek vedalaşmışlar. Sonra hepsi koronavirüse yakalandı. Yani gerçekten fıkra gibi. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

‘KISITLAMANIN İŞE YARAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM’

Adana’da bazı bölgelerde kurallara uyulurken bazı bölgelerde ise salgın yokmuş gibi davranıldığını vurgulayan Nisa Fil ise özellikle Çakmak Caddesi, Küçük Saat gibi yerlerde maske takanı bulmanın zor olduğunu söyledi. İlk etapta en son alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının işe yaramayacağını düşündüğünü daha sonra bu konuda yanıldığını anladığını kaydeden Fil, "Kendi kendime ‘bu kadar küçük bir kısıtlamayla ne olabilir ki?’ diyordum. Ama sonrasında insanların bu kararlara uyduğunu ve haritanın yeşile döndüğünü görünce işe yaradığını anladım. Bu durum umudumu arttırdı. Benim istediğim tek bir şey var. Bireysel olarak tedbir alınırsa, insanlar işi olmadıkça dışarı çıkmazsa, gezmek için bir yerlere gitmezse, bu haritayı çok daha yeşil görebiliriz" dedi.

Koronavirüs risk haritasının yeşile dönmesinin kendisini umutlandırmadığını belirten Zelay Zeytun ise insanların yeşil rengi gördüğü anda her şeyin bittiğini düşünüp yeniden sokaklara koşacağını düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dur ihtarına uymadı, sebebi kısa sürede anlaşıldı

Dur ihtarına uymadı, sebebi kısa sürede anlaşıldı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet