Son dakika.| Koronavirüs aşısı bulundu mu? İlaç şirketinden dünyayı umutlandıran açıklama...

Koronavirüs aşısı bulundu mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının Faz 3 denemelerinin % 90 başarılı olduğu tüm dünyaya duyuruldu. Açıklama piyasalar üzerinde de oldulça güçlü bir etki yaratırken vatandaşlar da araştırmalarını sıklaştırdı. İşte Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından yapılan o açıklama...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketlerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, en azından bir semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirlendi.

Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi. Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına, rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan koronavirüs aşısının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.

OXFORD-ASTRAZENECA AŞISININ ÜRETİMİNE DE BAŞLANIYOR

Öte yandan, küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi. Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.