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10.02.2021 - 13:14 |

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Gelen son dakika haberine göre Bilim Kurulu bugün 17.00’de toplanacak. Saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası saat 19:00’da Bakan Koca basın açıklaması yapacak.

Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak" bilgisini vermişti.

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Ayrıca Bakan Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" ifadelerine yer verdi. Tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulunan Koca, "Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." açıklamasını yaptı.

 

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