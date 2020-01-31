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31.01.2020 - 08:57 | | AA

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplandı.

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi. Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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