Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Değişime uğrayan koronavirüs aşılarına etkisi olur mu, Türkiye'de değişime uğrayan virüs vakası var mı, laboratuvar testlerinden ne çıktı? Bilim kurulunun gündeminde bu konuların olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 17:00’de toplanacak.

Toplantı sonrası saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapacak.