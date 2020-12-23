23.12.2020 - 15:56 |
Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na erteleme kararı
Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili son dakika kararı alındı. Bugün saat 17.00'de başlaması planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu.
Bugün saat 17.00'de yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi.
24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.