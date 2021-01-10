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10.01.2021 - 20:26 |

Son dakika: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı! Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Korona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Günlük vaka ve ölü sayısının yanı sıra ağır hasta, iyileşen hasta ve test sayısı gibi tüm detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu. Koronavirüs pandemisinde, sayısal veriler büyük öneme sahip. İşte, 10 Ocak koronavirüs tablosu...

Son dakika: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı! Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Kovid-19 salgını, dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, Türkiye'de de büyük kayıplara sebebiyet verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük verilerin yanında toplam değerlerin de bulunduğu koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Bakan Fahrettin Koca ise verilerin paylaşılmasıyla sosyal medyadan kritik açıklamalar yaparak korona tedbirlerine uyulmasının üzerinde duruyor. Peki, bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sayfasından yayımlanan veriler her geçen gün daha çok araştırılıyor. 10 Ocak korona tablosuna göre 9.138 vaka tespit edildi ve 176 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu Korona tablosunda son durum...

KORONA TABLOSU 9 OCAK

Yayımlanan son koronavirüs tablosunda son 24 saatte 168.289 test yapıldı, 9.537 vaka tespit edildi, 1.103 hasta sayısına ulaşıldı, 7.902 hasta da iyileşti. 181 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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