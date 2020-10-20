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20.10.2020 - 19:06 |

Son dakika: Koronavirüs tablosu bugün 20 Ekim verileri | Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Covıd-19 Durum Raporu

Son dakika haberlere göre, koronavirüs tablosu için meraklı arayış başladı. Bugüne ait veriler vatandaşlar arasında çok konuşuluyor. 20 Ekim 2020 Salı günü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Covid-19 Durum raporu...

Son dakika: Koronavirüs tablosu bugün 20 Ekim verileri | Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Covıd-19 Durum Raporu

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli olarak yayımlanan koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, test sonucunda pozitif sonuç çıkan hasta sayısı, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ve iyileşen sayısı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde günün değerlendirmesini öğrenmek için koronavirüs tablosu arayışına geçiyor. İşte Türkiye'de yaşanan koronavirüs verilerinde son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 20 EKİM

20 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı covid-19 durum raporunu paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM TÜRKİYE

TOPLAM TEST SAYISI 12.524.561

TOPLAM HASTA SAYISI 349.519

TOPLAM VEFAT SAYISI 9.371

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI 1.447

TPOLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 305.427

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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