Son dakika: Koronavirüs tablosu Türkiye | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021 günlük veriler

Son dakika haberleri arasında koronavirüse karşı alınan tedbirler sonrasında vaka sayıları günden güne azaldığı belirtiliyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait son dakika koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Bugün koronavirüse kaç kişi yakalandı? Koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı, bugüne ait koronavirüs tablosunu yayımladı mı? Milyonlarca vatandaşın gün içerisinde bilgi almak istediği koronavirüs tablosundaki son dakika bilgileri haberimize ekledik. Türkiye'nin genel koronavirüs tablosunu da haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.

KORONAVİRÜS TABLOSU BUGÜN 23 OCAK

Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE SON DURUM

TEST SAYISI: 28.195.901

VAKA SAYISI: 2.418.472

VEFAT SAYISI: 24.789

AĞIR HASTA SAYISI: 2.003

İYİLEŞEN SAYISI: 2.296.050

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