Son dakika: Koronavirüs tablosu Türkiye | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021 günlük veriler
Son dakika haberleri arasında koronavirüs tablosu araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, günlük koronavirüs tablosunu öğrenmek için arayışa geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanan koronavirüs vaka sayısı, koronavirüsten ölen sayısı ve iyileşen sayısı vatandaşları bilgilendiriyor. Peki son dakika haberleri arasında Koronavirüs tablosu Türkiye 23 Ocak 2021 yayımlandı mı? İşte koronavirüs salgınında ülkemizin son durumu...
Son dakika haberleri arasında koronavirüse karşı alınan tedbirler sonrasında vaka sayıları günden güne azaldığı belirtiliyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait son dakika koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Bugün koronavirüse kaç kişi yakalandı? Koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı, bugüne ait koronavirüs tablosunu yayımladı mı? Milyonlarca vatandaşın gün içerisinde bilgi almak istediği koronavirüs tablosundaki son dakika bilgileri haberimize ekledik. Türkiye'nin genel koronavirüs tablosunu da haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.
KORONAVİRÜS TABLOSU BUGÜN 23 OCAK
Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE SON DURUM
TEST SAYISI: 28.195.901
VAKA SAYISI: 2.418.472
VEFAT SAYISI: 24.789
AĞIR HASTA SAYISI: 2.003
İYİLEŞEN SAYISI: 2.296.050
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