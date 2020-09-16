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16.09.2020 - 13:17 | | AA

Son dakika... Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika... Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil!

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in  yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek son 24 saat  içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu  ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı  paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske,  hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan  Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

 

Türkiye'de koronavirüs aşısı bugün test edilecekTürkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak. Çinli firma tarafından geliştirilen aşı kimlere yapılacak ayrıntılar neler? Detayları CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.
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