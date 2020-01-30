Son dakika! Koronavirüse Koca Yusuf operasyonu!

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Wuhan, 7 gündür karantina altında. Wuhan şehrine giriş ve çıkışlara izin verilmezken, karantina altında sıkışıp kalan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin Büyükelçiliği’ne müracaatlar olduğunu belirterek, “25 kişiye yakın başvuru var. Sayı 30-35’i bulabilir. Bununla ilgili hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı’nın ambulansa dönüştürülmüş bir uçağıyla getirmekten yanayız” dedi.

32 TÜRK VATANDAŞI

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Milliyet’e konuştu. Çin genelinde yaklaşık 6 bin Türk vatandaşının bulunduğu bilgisini veren Önen, “Birçok vatandaşımız yeni yıl tatili sebebiyle Çin’den ayrılmıştı. Wuhan’da 32 vatandaşımız var” bilgisini verdi. Türk vatandaşlarına “Wechat” adlı sosyal medya hesabından grup kurarak ulaştıklarını aktaran Önen, şunları dedi:

“İletişimimizde hiçbir sıkıntı yok. Gelinen bu son aşamada enfekte olan bir vatandaşımız yok. Başta Wuhan’da bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi önceliğimiz, bize gelen bildirimler bu yönde. Çinli yetkililerle irtibat halindeyiz. Karantina şartalarına bağlı olarak tahliye sürecini yönetiyoruz. Virüs daha çok yaş ortalaması 70’lerin üzerindeki kişilerde görüldü. Türkiye’den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye’ye gelecekler. Tahliye günü netlik kazanmadı.”