03.11.2020 - 20:11 |
Son dakika: Koronavirüs'te dikkat çeken artış! Bakan Koca paylaştı...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama koronavirüs'e dair alınan yeni önlemleri açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."