Son dakika: Koronavirüs'te dikkat çeken artış! Bakan Koca paylaştı...

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin