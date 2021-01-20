20.01.2021 - 20:06 |
Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! Dikkat çeken rakamlar...
Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dil' mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz." diyerek "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.