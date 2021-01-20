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20.01.2021 - 20:06 |

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! Dikkat çeken rakamlar...

 Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! Dikkat çeken rakamlar...

İşte Türkiye'nin 20 Ocak koronavirüs tablosu..

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo Dikkat çeken rakamlar...


TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo Dikkat çeken rakamlar...


Son dakika: Koronavirüste kritik tablo Dikkat çeken rakamlar...


Son dakika: Koronavirüste kritik tablo Dikkat çeken rakamlar...




Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dil' mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz." diyerek "Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.
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