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06.01.2021 - 19:24 |

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme Bakan Koca iyi haberleri duyurdu


TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca 5 Ocak verilerini, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz. " mesajı ile paylaştı.

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme Bakan Koca iyi haberleri duyurdu



4 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme Bakan Koca iyi haberleri duyurdu


Koca, 3 Ocak verilerini paylaşırken, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme Bakan Koca iyi haberleri duyurdu


Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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