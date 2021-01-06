Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.









TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca 5 Ocak verilerini, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz. " mesajı ile paylaştı.









4 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." açıklamasında bulundu.









Koca, 3 Ocak verilerini paylaşırken, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.







