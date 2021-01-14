Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici! Hızla düşüyor...

Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.









TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU



Bakan Koca'nın ve Bilim Kurulu üyelerinin aşı olduğu 13 Ocak'ta koronavirüs tablosu sağlık bakanlığı'nın sitesinde şöyle yer almıştı:









12 Ocak'ta Bakan Koca "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız." paylaşımında bulunmuştu.









Bakan Koca, 11 Ocak verilerini açıklarken "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." açıklamasını yapmıştı







