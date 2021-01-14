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14.01.2021 - 19:50 | | AA

Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici! Hızla düşüyor...

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici Hızla düşüyor...



TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca'nın ve Bilim Kurulu üyelerinin aşı olduğu 13 Ocak'ta koronavirüs tablosu sağlık bakanlığı'nın sitesinde şöyle yer almıştı:

Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici Hızla düşüyor...


12 Ocak'ta Bakan Koca "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız." paylaşımında bulunmuştu.

Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici Hızla düşüyor...


Bakan Koca, 11 Ocak verilerini açıklarken "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." açıklamasını yapmıştı

Son dakika: Koronavirüste tablo umut verici Hızla düşüyor...


Tarihi kilisede mangal partisiŞanlıurfa'da, bir kebapçı tarihi Germuş Kilisesi'nin içine mangal kurup kebap yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların tepkisine yol açtı.
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