MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Koronaya bir kurban daha! Hakkımızı helal etmiyoruz
ABONE OL
28.12.2020 - 17:09 | | AA

Son dakika... Koronaya bir kurban daha! Hakkımızı helal etmiyoruz

Gelen son dakika haberine göre;Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen doktor Ali Murat Uludoğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika... Koronaya bir kurban daha! Hakkımızı helal etmiyoruz

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan, hastalığa yakalandıktan sonra 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından dün hayatını kaybeden 56 yaşındaki 2 çocuk babası doktor Uludoğan için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın nedeniyle kentte dördüncü sağlık personelini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Çok sevilen bir doktorumuzu kaybettik." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç da çok sevilen bir meslektaşlarını yitirdiklerini ifade etti.

Hastanenin Başhekimi Ahmet Şen de görevine aşık bir doktor arkadaşını kaybettiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımız çok sevdikleri görev arkadaşlarını kaybetmesine rağmen 5-10 dakika sonra görevlerini sürdürerek ne kadar kutsal bir görev yapıyor. Bu camiayla gurur duyuyoruz." dedi.

Son dakika... Koronaya bir kurban daha Hakkımızı helal etmiyoruz

 "TEDBİRLERE UYMAYANLARA, VİRÜSÜ GÖRMEZDEN GELENLERE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Gözyaşları içinde üzüntülerini dile getiren Uludoğan'ın çalışma arkadaşlarından doktor Abdülcelil Kayabaş da Kovid-19 tedbirlerine uymayan, virüsü görmezden gelenlere haklarını helal etmediklerini söyledi.

Törende konuşmaların ardından helallik alındı.

Kıranköy Mezarlığı'na götürülen Uludoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye doktorun annesi Zerrin, eşi emekli hemşire Filiz, çocukları Ceren ve Can Uludoğan ile çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.

Son dakika... Koronaya bir kurban daha Hakkımızı helal etmiyoruz

 

Antalya’da borç yapılandırma yoğunluğuAntalya’da sigortalı ve işverenlerin borçlarına ilişkin 7256 sayılı kanun ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar getirilen ödeme kolaylığı, SGK İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu. HES kodu sorgulanıp ateşleri ölçülerek içeriye alınan vatandaşlar, hizmet binasında borcunu yapılandırmak için sıraya girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Günlük vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Günlük vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet