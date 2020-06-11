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11.06.2020 - 10:19 | | İHA

Son dakika! Koruma altındaki çocuklar yakınlarıyla 15 Haziran'da görüşebilecek...

Gelen bir son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında attı. Öncelik çocukların aile ve yakınları ile buluşturulmasına verildi. Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek.

Son dakika! Koruma altındaki çocuklar yakınlarıyla 15 Haziran'da görüşebilecek...

Detaylar birazdan...

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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