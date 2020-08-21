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21.08.2020 - 10:41 | | DHA

Son dakika... KPSS Ön Lisans başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Son dakika... KPSS Ön Lisans başvuruları başladı!

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

 

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