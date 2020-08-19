19.08.2020 - 17:05 |
Son dakika... Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak
Son dakika gelen habere göre; Kritik Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantının ardından saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Bilim Kurulu toplantısında özellikle vaka sayısındaki artış ve yeni tedbirler ele alınacak. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar 21 Eylül'e ertelendi. Peki 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılabilir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan da bu duruma yönelik kararlar alınması bekleniyor. Kısıtlama tedbirleri artar mı sorusu da Bakan Koca'ya sorulacak ilk soru arasında. Ankara'daki vaka sayısı artışı da özel olarak değerlendirilecek.
Bakan Koca'nın bazı şehirlerdeki vaka sayısındaki artışa yönelik grafikler paylaşması da bekleniyor.
Bakan Albayrak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunduHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye için eksen değişikliği yaratacak, önemli bir dönüşüm yaratacak, Türkiye açısından çok daha günler bizi bekliyor. Yatırım, katma değer bakımından önemli. Bir sonraki adımımız enerji depolamak olacak. "dedi.