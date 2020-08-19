Son dakika... Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak

Bilim Kurulu toplantısında özellikle vaka sayısındaki artış ve yeni tedbirler ele alınacak. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar 21 Eylül'e ertelendi. Peki 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılabilir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan da bu duruma yönelik kararlar alınması bekleniyor. Kısıtlama tedbirleri artar mı sorusu da Bakan Koca'ya sorulacak ilk soru arasında. Ankara'daki vaka sayısı artışı da özel olarak değerlendirilecek.

Bakan Koca'nın bazı şehirlerdeki vaka sayısındaki artışa yönelik grafikler paylaşması da bekleniyor.