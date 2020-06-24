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24.06.2020 - 17:33 | | AA

Son dakika... Kritik corona virüs toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, corona virüs ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek. Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika... Kritik corona virüs toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Covid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Covid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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