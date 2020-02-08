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08.02.2020 - 19:18 |

Son dakika | Kritik İdlib görüşmesi sona erdi... Bakanlık'tan açıklama geldi

Gelen son dakika bilgisine göre, İdlib konusunu görüşmek için gelen Rus heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Toplantı 3 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus heyetle görüşme sonrası açıklama geldi.

Son dakika | Kritik İdlib görüşmesi sona erdi... Bakanlık'tan açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi S. Verşinin ve RF Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi A. Lavrentiev başkanlığında, RF askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşmeler yapıldı.

Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." ifadeleri yer aldı.

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