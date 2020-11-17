Son dakika... Kritik kabine toplantısı öncesi 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Melik Türkeş, canlı yayında şu ifadelere yer verdi;

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce de yine kritik toplantı Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde ve yurt genelinde vaka sayılarındaki artış ele alındı. Virüsün seyri konuşuldu ve bu yönde olumlu bir tablonun oluşması için atılması gereken adımlar konuşuldu. Tavsiye kararları alındı. Buna ilişkin de İstanbul başta olmak üzere artışın görüldüğü illerdeki sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranları konuşuldu ve virüsün olumsuz seyrinin sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanları üzerinde bir baskı kurduğu ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Gündeme gelen tüm bu konular bugün Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelecek. Virüsün ne zaman kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin. Tedbirler sonrasında salgın istenen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tavsiye edildi Bilim Kurulu'nda. Buna ilişkin de özellikle önümüzdeki günler belirleyici olacak. Özellikle riskli illerde olumlu yönde seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir ki bugün de Kabine Toplantısı'nda konuşulacak en önemli konular arasında bu bulunuyor.

ARA TATİLDE SÜRE UZAYACAK MI?

Belki de en önemli konu eğitim, okullar... Kurul toplantısında yüz yüze eğitim de gündeme gelmişti dün. Bir süredir eğitim yüz yüze devam ediyor. Yüz yüze eğitime kademeli olarak bir geçiş gerçekleştirilmişti. Ancak daha sonra bir ara tatille bu hafta okullara kısa bir ara verildi. İşte bu ara tatilin uzatılması da gündemde. Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir karar çıkarsa 16-20 Kasım'da devam eden ara tatilin daha da uzatılması gündemde olacak. Okullar daha geç açılabilecek.

Bir diğer konu ise; Türkiye'de 1 yıldır koronavirüs tedbirlerini konuşuyor ve Ocak, Şubat döneminden itibaren alınan tedbir kararları var. Dünkü toplantıda Mayıs ayında alınan tedbirlere dönülmesi kararı alındı. ;Bu yönde aslında kafelere, kalabalık ortamların bulunduğu yerlere saat kısıtlaması getirilmesi gündeme getirildi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir adım atılmış kalabalıkların sıkça görüldüğü kafeler, AVM, restorant gibi yerlerde saat kısıtlaması getirilmiş ve 22.00 olarak belirlenmişti. Eğer bu yönde bir adım atılırsa saat 22.00'den önce sosyal hayatın kısıtlanması söz konusu olabilir. Buradaki saatin erkene geçilmesi gündeme gelebilir.

RİSKLİ 5 İL

Riskli iller dedik... İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir burada öne çıkıyor. Vaka sayılarındaki artış bu şehirlerde oldukça fazla. Eğer bir kısıtlama kararı alınacaksa sokağa çıkma kısıtlaması gibi, sosyal hayatın kısıtlanması gibi başlangıçta bu illerde alınması istendi Bilim Kurulu'nda. Yine Kabine Toplantısı'nda da bu konular gündeme gelecektir.