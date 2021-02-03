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03.02.2021 - 08:36 |

Son dakika... Kritik toplantı! Yazılı açıklama yapılacak

Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Son dakika... Kritik toplantı! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili, 'Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var' dedi.
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