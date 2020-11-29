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29.11.2020 - 08:27 |

Son dakika... Küçük kıza biyolojik anne zulmü! O senin baban, ne isterse yapar

Gelen son dakika haberine göre; Eugenia Ü., Zülfiya E.’nin yumurtasını kullanarak anne oldu. 14 yıl sonra Zülfiya E. ve eşi, küçük kızı kaçırdı. Tacize uğrayan küçük kız kaçtı. Biyolojik anne ve eşi cinsel istismardan yargılanacak.

Son dakika... Küçük kıza biyolojik anne zulmü! O senin baban, ne isterse yapar

İstanbul'da küçücük bir kız çocuğunun yaşadıkları duyanların tüylerini ürpertti. Macar asıllı Türk vatandaşı Eugenia Ü., 14 yıl önce kendisiyle aynı şirkette çalışan Türkmenistanlı Zülfiya E.'den donör yöntemiyle aldığı yumurtayı kullanarak doğum yaptı. Eugenia Ü., kızına Ece Elena adını verdi. Birkaç yıl sonra Aile Mahkemesi'ne başvuran Zülfiya E., çocuğun annesinin kendisi olduğunu ileri sürüp dava açtı. Dava sonucunda nüfus kaydında anne ismi Zülfiya olarak düzeltildi. Zülfiya bu sırada Fatih Ş. ile evlendi. 


Son dakika... Küçük kıza biyolojik anne zulmü O senin baban, ne isterse yapar

Eugenia Ü.

Mahkeme kararının ardından iki aile arasında husumet başladı. İddiaya göre, Fatih Ş. ile Zülfiya E., Eugenia Ü. ve Elena sokakta yürüdükleri sırada önlerini otomobille kesti. Eugenia Ü.'yü etkisiz hale getiren Fatih Ş. ile Zülfiya E., Ece Elena'yı zorla araca bindirerek kaçırdı. Kızın izine 5 ay boyunca bir daha ulaşılamadı. Aramalar sürerken Ece Elena, 5 ay boyunca biyolojik annesinin evinde zorla tutuldu.

"TACİZE UĞRADI"

Yine iddiaya göre bu süre boyunca genç kız, Fatih Ş.'nin tacizlerine uğradı. Durumu Zülfiya E.'ye anlattığında ise her seferinde "O senin baban, ne isterse yapar" yanıtını aldı. Tacizlere karşı çıkan küçük kızın tuvalete kilitlendiği bile ileri sürüldü.

Son dakika... Küçük kıza biyolojik anne zulmü O senin baban, ne isterse yapar

Zülfiya E. - Ece Elena Ü.

Ece Elena, müzik dinleme bahanesiyle cep telefonundan babası Haydar Ü.'yü arayıp yerini bildirdi. Ardından kapıya gelen babasıyla koşarak uzaklaştı. Yıllarca gözünden sakınıp büyüttüğü kızının yaşadıklarını duyunca dehşete kapılan anne Eugenia Ü. ile kocası Haydar Ü. soluğu polis merkezinde aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Zülfiya-Fatih Ş. çifti, küçük kızın yasal durumuyla ilgili olarak aralarında hukuk davalarının devam ettiğini, bu nedenle iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Çocuğun "cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen Zülfiya-Fatih Ş. çifti, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

SABAH

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