MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Kumrular katliamını gerçekleştiren terörist yakalandı
ABONE OL
01.05.2020 - 10:00 | | İHA

Son dakika! Kumrular katliamını gerçekleştiren terörist yakalandı

Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı.

Son dakika! Kumrular katliamını gerçekleştiren terörist yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2011 yılında Ankara Kumrular Caddesi'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör eylemi ile aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi şüphelilerinden olan teröristin babası M.A.’nın Diyarbakır'daki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.A. isimli terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 Mayıs İşçi Bayramı görselleri! İşte 1 Mayıs resimli mesajları ve sözleri

1 Mayıs İşçi Bayramı görselleri! İşte 1 Mayıs resimli mesajları ve sözleri

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

1 Mayıs Cuma marketler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağının ilk gününde marketler kaça kadar açık olacak?

1 Mayıs Cuma marketler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağının ilk gününde marketler kaça kadar açık olacak?

Sıradaki Haber