Son dakika... Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı? Bakan Koca açıklayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMALAR OLACAK MI?

Yerel bazlı kısıtlama olacak mı? İllerde uygulanacak olan yasaklar olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak ve tüm sorulara yanıt verecek.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN BAYRAM UYARISI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter'daki hesabından, Kurban Bayramı'nda koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özlü, Kurban Bayramı'nda riskleri azaltmak için vatandaşların uyarılması ve önerilerde bulunulması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Özlü, "Toplu taşımada, hayvan nakilleri, turistlik tesisler, yol güzergahlarındaki tesisler, hayvan pazarları ve kesim yerlerinde sıkı denetimler yapılmalı ve cezai yaptırımlar uygulanmalı" dedi.