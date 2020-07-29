Son dakika... Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.

Birinci gruptaki tedbirler

- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.

- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.

- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.

- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.

İkinci gruptaki önlemler namazla ilgilidir.

- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:

- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.

- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

Üçüncü gruptaki tedbirler

- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.

- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.

- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.

- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.

- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.

'11 Haziran'da olduğu gibi...'

Sonuç verecek kısıtları koyacak olan sizlersiniz. Kurban Bayramı'nda işi öyle ciddiye alalım ki bayram sonrasında gözümüz vaka tablosunda olmasın. Artık tecrübelerle biliyoruz ki tedbir sonuçtur. Gerilersek toparlaması büyük çaba, dikkat istiyor. 11 Haziran'da olduğu gibi 1000'in altına vaka sayısını çekmek 33 günümüzü almıştır. Salgınla mücadele toplu katılımla gerçekleşir. DSÖ'nün bu son günlerde uyardığı üzere, Eylül'de ikinci dalga başlangıcı ekonomiler açısından büyük risktir. Yatan hasta sayımızın artması, şuan hizmet verilebilen diğer hastalarımız için arzu edilmeyen sonuçtur. Salgına karşı daha kararlı olmalıyız. Mücadele bir süreçtir.

Hıfzıssıhha kurullarının illerde aldığı radikal kararları destekliyoruz.

Son günlerde medya ve sosyal medyada ilginç birkaç konu var. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının %40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran, gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Test kitlerinin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üstündedir.

65 yaş üstü kurban kesim alanına gitmemeli.

(Türkiye'de ikinci koronavirüs dalgası yaşanır mı?)

İkinci dalga beklentisinin dünya genelinde olduğunu biliyoruz. Bazı ülkelerde vaka sayıları giderek artıyor. Biz bu dönemi çok temkinli geçirmeliyiz. Risk henüz geçmedi. Bazı illerimizde salgın zirveyi görmedi. Kurallara mutlak uyum gerekiyor. Bayramda gönüllü şekilde tüm tedbirlere uyulmalı.

Şu dönemde 1. dalganın etkisinin hâlâ devam ettiğini, bazı illerimizde, İstanbul-İzmir gibi, pikini tamamladığını, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi illkerimizde yer yer yeni başladığını, giderek arttığını görüyoruz. O nedenle o illerimizde de Valilerimizin başkanlığında olan il hıfzıssıhha kurullarımız, gerektiğinde radikal önlemler alma konusunda zaten yetkili.

(Okulların açılması)

Okulların açılma takvimini açıkladı Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos. İller bazın bir farklılık söz konusu ise salgınla ilgili o illere özel farklı yaklaşımlar devreye girebilir. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Ancak eğitimin nasıl yapılacağı önümüzdeki 1-2 hafta içinde belirlenecek. Okullarda pozitif vaka çıktığında hangi önlemler alınacağıyla ilgili çalışmalar yapılıyor.

(Aşı çalışmaları)

Zannediyorum önümüzdeki 4-5-6 ay, Ocak, Şubat, Mart gibi, yılın ilk çeyreğinde, aşının geliştirilmesi mümkün olabilir gibi görünüyor. Son birkaç hafta epey mesafe kateden ülkeler oldu. İngiltere bunlara örnek gösterilebilir, ABD de Çin de... 1-2 ay sonra olacak beklentisi içinde olmamalıyız. Önümüzdeki 4-6 ay içinde bir gelişme olabilir. Ülkemizde de 6 çalışma devam ediyor. Daha klinik, insan çalışmaları safhasına gelinmedi. O da Eylül-Ekim gibi bazı üniversite ve merkezlerimiz olacak. Çin ve Rusya ile de aşı konusunda ayrıca irtibat halindeyiz.

(10 bin kişiden 26 kişi pozitif)

TÜİK ile birlikte yaptığımız saha araştırması bitti. Pozitiflik oranının yüzde 0.26, yani on bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir. Belirtisi olmuş olsa müraacatı yapmış olurdu. Bunlar belirtisi olmayan kişiler. Mesafe ve maskenin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bağışıklık ise %0.8, on binde 80 yani. Toplumda yüksek oranlı bu hastalığı geçirmediğini gösteren bir orandır.

(Ayasofya Camii'nin açılışı)

Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi. Egemenliğin önemli bir işaretiydi. Her Türk vatandaşının beklentisiydi. Bu sevinci herkes yaşadı. Bu sevinci yaşadığımız ortamda disiplinize ederek yaşamalıydık. Yer yer uyanlar oldu, uymayan görüntüleri de görmüş olduk. Bizim pandemi tedbir ve kurallarını ihlal etmeden, maske mesafe kuralını devrede tutmamız, asla ihmal etmememiz gerektiği kanaatindeyim.

(Ankara'da yoğun bakımda doluluk)

Ankara'da yoğun bakımda doluluk oranımız %67. Standart yataklarımızın doluluk oranı ise %49. Solunum cihazlarının doluluk oranı ise %25. Şehir hastanelerindeki doluluk oranları ise, yoğun bakımlar %69, standart yataklar %32, solunum cihazları ise %16. Bu rakamlardan da, şehir hastaneleri dahil olmak üzere, bir sorun olmadığını ama her gün açıklanan rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.

(65 yaş üstü vatandaşların sabah 10.00-20.00 kısıtlaması)

Pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Onları ihmal etmedik. Bu dönemde büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim.

(İran, Afganistan ve Kazakistan'dan sonra başka ülkelere uçui yasağı olur mu?)

Ülkelerle ilgili yer yer testler yapıyoruz. Benzer durumlar söz konusu olabilir.