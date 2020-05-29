Son dakika... Kuşadası'nda dehşet! Banka müdürü genç kadın çığlığı bastı... Saniyeler içinde kabus!

Son dakika haberine göre, özel bir bankada müdürlük yapan Pelin Yarmacı, Kuşadası Barbaros Bulvarı üzerinde otomobilini park ettikten sonra işine gitmek için yürümeye başladı. Kısa süre sonra tanımadığı bir kişinin kendisini takip ettiğini farketti. Arkasındaki kişinin sözle tacizinin ardından, kendisine sokulmasıyla arkasına dönen genç kadın, neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan, genç kadının direnmesi üzerine tekme tokat saldırıya geçti. Yere yatırılıp defalarca yumruklanan Yarmacı, saldırgana karşı uzun süre direndi. Yarmacı'nın direnmesi ve çığlıklarının ardından saldırgan, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Dehşet dolu anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI



Olayın ardından kafasında ve vücudunda darp izleri oluşan Pelin Yarmacı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Yarmacı, kendisine saldırıyı gerçekleştiren kişiden şikayetçi oldu. Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kameraları detaylı inceleyerek sokak ortasında dehşet saçan kişinin Serdar Günay olduğunu tespit etti. Günay, kısa süre içinde saklandığı yerde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen saldırgan tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

"KARSI KOYDUM, ÇIĞLIK ATTIM"



Yaşadığı dehşeti anlatan Pelin Yarmacı, tacizciyi tanımadığını belirtti. Saldırganın taciz veya gasp amacıyla kendisine yanaştığını belirten Yarmacı, "Barbaros Bulvarında yürüyordum, arkamdan birisinin sözlü taciziyle bana doğru geldiğini hissettim. Dönmemle bir anda tekme ve yumrukların hedefi oldum. Olanca gücümle karşı koymaya ve bağırıp yardım istemeye başladım. Kaçmaya başladı. Sesimi duyup gelenler müdahale edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler" dedi. Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan pansumanın ardından karakola götürüldüğünü söyleyen Yarmacı, "Bu esnada saldırgan yakalanıp getirilmiş. Bana tespit ettirdiler. Birçok suçtan sabıkalı olduğu, 1 ay önce cezaevinden aftan yararlanarak çıktığını öğrendim. Bu tür suçluların tekrar sokağa bırakılmasının sonuçları ortada, artık sokaklar güvende değil. Eğer kendimi savunup karşılık vermeseydim ya gasp yada taciz edecekti" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. (Yeniasır)