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01.11.2020 - 14:56 | | AA

Son dakika... Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi!

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Kuşadası ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Son dakika... Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi!

Vali Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında olan  deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası  ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir." ifadelerini  kullandı.

 

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