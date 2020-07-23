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23.07.2020 - 12:59 | | İHA

Son dakika... Kütahya’da 2 ev karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Hüsüm köyünde 1 ev ile Kuşu beldesinde 1 evin coronavirüs (Covid-19) vakası nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Son dakika... Kütahya’da 2 ev karantinaya alındı!

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda 20.07.2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararında, ilçeye bağlı Kuşu Beldesinde 1 ev ile Hüsüm köyünde 1 evin Korona virüs vaka nedeniyle karantinaya alındığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde Karacaören köyünde Korona virüs vakası nedeniyle başlatılan karantina uygulamasının da 20.07.2020 tarihi, saat 00.00 itibariyle sona erdiği Kaymakamlık Makamı duyurusu ile bildirildi.

Ev karantinası kuralına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

 

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