Son dakika... Kuyumcular bile sahte altını anlamadı! 10 kuyumcu...

Dolandırıcılar seviye atladı. Öyle bir sahte altın yaptılar ki kuyumcular bile doğrusunu anlamadı. Ellerindeki gramselerin her birini ayrı bir kuyumcuya bozdurdular. Bir gün içerisinde yaklaşık 10 kuyumcuyu tuzağına düşüren dolandırıcı, yakayı Furkan Çolak’ın kuyumcu dükkanında ele verdi. Furkan Çolak şüphelendiği altını kesti, içi de altın gibiydi. Dolandırıcıyı dükkanında bekletirken altını eritti. Gerçek ancak altını eritince ortaya çıktı. 10 çeyrek altın birleşimi olan gramsenin sahte olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan 4-5 kuyumcunun parasını geri aldığı öğrenildi. Şüpheli ifadesinde ise, altınların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından da serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.