SON DAKİKA! KYK'dan burs ve yurt açıklaması... Başvurular başladı mı?

Gelen son dakika bilgisine göre... KYK burs ve yurt başvuruları hala başlamazken öğrenciler sürekli tarih konusunun netleşmesini istiyor. Bu nedenle de KYK'nın Twitter hesabına bolca soru geliyor. İşte KYK'den son verilen cevap...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK Destek Twitter hesabı başvuru tarihleri hakkında net bir tarih vermezken "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." dedi.

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Bakanlık Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinecektir. Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge), % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor), Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı) (Ortaöğretimlerini yetiştirme yurdunda barınarak tamamlayanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge) Milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat edenlerin veya gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim edilecektir

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir

4. 18 yaşından küçükler içinVeli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim edilecektir. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.