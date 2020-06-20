MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
ABONE OL
20.06.2020 - 14:18 |

Son dakika! LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Son dakika haberler...Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi

Son dakika! LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

İşte LGS sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı:

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Metrobüs içine su aktı, yolcular şemsiyeyle korunduİstanbul'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı. Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapanlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Son dakika! LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

LGS soruları cevap anahtarı yayımlandı! 2020 MEB LGS cevap anahtarı-sınav soruları için TIKLA!

LGS soruları cevap anahtarı yayımlandı! 2020 MEB LGS cevap anahtarı-sınav soruları için TIKLA!

Sıradaki Haber