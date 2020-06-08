MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... LGS’ye girecek öğrenciler ekran başına: ‘LGS Son Tekrar’ programı başlıyor
ABONE OL
08.06.2020 - 13:08 | | İHA

Son dakika... LGS’ye girecek öğrenciler ekran başına: ‘LGS Son Tekrar’ programı başlıyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.

Sınav öncesi hazırlıkların EBA TV üzerinden gözden geçirileceği program ‘LGS Son Tekrar’ yayınları bugünden itibaren her gün 14.30’da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30’da 2 oturum şeklinde uygulanacak sınava dair son tekrarın yapılacağı programda konu özetleri, sınav taktikleri ve örnek soru çözümleri yer alacak.

    MEB, LGS’ye girecek öğrencileri ekran başına çağırdıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı

    Son dakika: Terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Nefes borusuna kaçtı...

    2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Nefes borusuna kaçtı...

    Sıradaki Haber