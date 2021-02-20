Son dakika... Lüks cipin altında kaldı! Can pazarı...

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen Ümit Sönmez yönetimindeki 07 AFR 962 plakalı motosiklet ara sokaktan çıkan Bayram Aksu yönetimindeki 07 DBA 70 plakalı lüks cipe çarptı.

Cipin altında kalan Sönmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile çıkartılarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sönmez'in, başında bulunan kask sayesinde kazayı sol kolundaki kırıkla atlattığı belirtildi.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan cipin sürücüsü Bayram Aksu, "Her şey bir anda olup, bitti. Ben yolumda gitmeye çalışıyordum. Ters şeritten hızla gelip, aracın altına girdi. Hemen durup, yardımına koştum" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.