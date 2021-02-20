MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Lüks cipin altında kaldı! Can pazarı...
ABONE OL
20.02.2021 - 14:13 | | DHA

Son dakika... Lüks cipin altında kaldı! Can pazarı...

Antalya'da caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü Ümit Sönmez, (53), başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cipin altında çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Lüks cipin altında kaldı! Can pazarı...

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen Ümit Sönmez yönetimindeki 07 AFR 962 plakalı motosiklet ara sokaktan çıkan Bayram Aksu yönetimindeki 07 DBA 70 plakalı lüks cipe çarptı.

Son dakika... Lüks cipin altında kaldı Can pazarı...

Cipin altında kalan Sönmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile çıkartılarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sönmez'in, başında bulunan kask sayesinde kazayı sol kolundaki kırıkla atlattığı belirtildi.

Son dakika... Lüks cipin altında kaldı Can pazarı...

Kazanın şokunu üzerinden atamayan cipin sürücüsü Bayram Aksu, "Her şey bir anda olup, bitti. Ben yolumda gitmeye çalışıyordum. Ters şeritten hızla gelip, aracın altına girdi. Hemen durup, yardımına koştum" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendiBURSA'da bir ayı, telef olduktan sonra yaban hayvanlar için bırakılan ineğin bir kısmını yedi, kalan kısmını da toprağa gömdü. O anlar, foto kapan ile görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Uğur Şahin'den aşı fiyatı açıklaması

Son dakika: Uğur Şahin'den aşı fiyatı açıklaması

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Ömer Halisdemir kimdir, nereli? Ömer Halisdemir mezarı nerede?

Ömer Halisdemir kimdir, nereli? Ömer Halisdemir mezarı nerede?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet