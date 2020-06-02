Son dakika... Maden tüneli gibi define kazısına suçüstü!

Sakarya Jandarma Komutanlığı ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dokurcun Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, gece kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Jandarma ekipleri, Yemişen Ormanı olarak bilinen mevkide O.G. ve S.A.’yı kazı yaparken yakaladı.

2 kişinin yaklaşık 3 ay süreyle çalışarak, yerin 35 metre altına kadar indikleri ve tabanda 4 metrelik genişliğe ulaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorguları, devam ediyor.