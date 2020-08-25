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25.08.2020 - 13:14 | | AA

Son dakika... Mağaza çalışanı genç kızı taciz eden Faslı turist tutuklandı!

İstanbul Esenler'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kemer Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta bir mağazada çalışan Esra K'yı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Faslı Ahmet El G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza  Hakimliğince sorgusu yapılan zanlının "basit cinsel saldırı" suçundan  tutuklanmasına karar verildi. 

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Mağaza çalışanı genç kızı taciz eden Faslı turist tutuklandıİstanbul Esenler'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
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