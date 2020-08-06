Son dakika! Malatya depreminin ön inceleme raporu açılandı: Hasar yapıcı depremlerin olması beklenmektedir

Raporda, "Yapılan çalışmalar, hem tarihsel (1960 yılı öncesi) hem de aletsel dönemler (1960-günümüz) boyunca Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiğini işaret etmektedir. Bölgedeki tüm sismolojik aktivite bir arada değerlendirildiğinde, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Kahramanmaraş güneyinde Pazarcık segmenti, Pütürge segmenti ve Bingöl güneybatısında Gökdere civarı sismik boşluk olarak tanımlanmış ve yıkıcı deprem beklenen kesimlerdir." denildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin ve dünyamızın önemli aktif tektonik yapılarından biri olan sol-yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) dünyadaki büyük doğrultu atımlı fay zonlarından biridir. Bu fay zonu, Karlıova (Bingöl) ve Kahramanmaraş arasında yaklaşık 450 km boyunca farklı fay parçalarından oluşur. Bu önemli fay zonu üzerinde 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice (Elazığ) olan yıkıcı bir deprem (Mw=6.8) meydana gelmiştir. Ana şok sonrasında devam eden sismik aktivite ve radar görüntülerinden elde edilen deformasyon alanlarına göre bu deprem ile Sivrice-Sincik arasında yaklaşık 80 km boyunca uzanan Pütürge segmenti üzerinde deformasyona neden olmuştur. Bu önemli deprem sonrasında Sivrice-Sincik arasında yer alan fay parçası üzerindeki deprem aktivitesinde artış izlenmiştir. 2020 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Doğu Anadolu Fayının bu kesiminde binlerce farklı büyüklükte depremler kaydedilmiştir. Bu depremlerin 34 tanesi Mw4 olarak kaydedilmiştir.

Pütürge civarında 8-9 Temmuz 2020 tarihlerinde aynı büyüklükte (Mw = 4.0) peşpeşe iki depremin ardından 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen Mw= 5.7 büyüklügündeki deprem de bu etkinliğin devamı niteliğinde gerçekleşmiş depremlerdir. Temmuz ayında meydana gelen depremler, 14 Haziran 1964 Malatya Depremi (mb 5.5) ile benzer şekilde normal faylanma gösterirken, son deprem Doğu Anadolu Fayına ile uyumlu olarak sol yönlü doğrultu atımlı faylanma göstermektedir. Depremler sığ odak derinliğine (~5 km) sahiptir.

Yapılan çalışmalar, hem tarihsel (1960 yılı öncesi) hem de aletsel dönemler (1960-günümüz) boyunca Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiğini işaret etmektedir. Bölgedeki tüm sismolojik aktivite bir arada değerlendirildiğinde, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Kahramanmaraş güneyinde Pazarcık segmenti, Pütürge segmenti ve Bingöl güney batısında Gökdere civarı sismik boşluk olarak tanımlanmış ve yıkıcı deprem beklenen kesimlerdir. Hem günümüzde hem de yakın gelecekte Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde hasar yapıcı depremlerin olması beklenmektedir.”