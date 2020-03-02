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02.03.2020 - 10:51 |

Son dakika... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kandilli, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10:30'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından Depremin büyüklüğünü AFAD'da 3,6 olarak geçti.

 

 

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