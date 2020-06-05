Son dakika | Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Derinliği ise 4.6 olarak kaydedildi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk'te yaptığı açıklamada , "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." dedi.