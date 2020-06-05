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05.06.2020 - 21:26 |

Son dakika | Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

Son dakika haberine göre, Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında şu açıklamayı yaptı. Gürkan, "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Son dakika | Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

 AFAD verilerine göre Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Derinliği ise 4.6 olarak kaydedildi.

Son dakika | Malatyada 5.0 büyüklüğünde deprem Birçok ilde hissedildi

OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk'te yaptığı açıklamada , "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok."  dedi.

 

 

 

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