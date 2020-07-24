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24.07.2020 - 10:32 | | AA

Son dakika... Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı bir mahalle yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika... Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı!

Hekimhan ilçesi kırsalındaki Dumlu Mahallesi'nde yaşayan bazı  kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında,  Dumlu Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı.

 

 

 

 

 

Yüz binler Ayasofya'ya akın ediyorVatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek, cuma namazı kılmak için arasta pazarı tarafındaki güvenlik kontrol noktasında ellerinde seccadelerle beklemeye başladı.
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